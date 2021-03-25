В Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с Японией по Курильских островов

КИЕВ. 25 марта. УНН. Россия заинтересована в продолжении диалога с Японией, в том числе и по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кремль рассчитывает возобновить контакты на высшем уровне, как только позволит эпидемиологическая ситуация, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую структуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет”, — сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Москва возможности для диалога с Токио по курильскому вопросу.

Представитель Кремля заявил, что президент РФ и премьер-министр Японии общались многократно за последние 3-4 года. “Мы надеемся, что, как только позволят обстоятельства, это общение на высшем уровне возобновится и все самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе этого общения”, — сказал он.

Контекст

В четверг японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать следовать достигнутым ранее с РФ договоренностям об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на том же заседании заявил, что Токио продолжает вести с Москвой консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В частности, обсуждение этой темы, по его словам, ведется в формате онлайн.

В начале марта в Кремле заявили, что не нужно читать японские СМИ, пишущие о возвращении Курил.

До этого посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что новая редакция российской конституции “не предусматривает решений на тему суверенитета” южных Курильских островов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что японские власти осознают “невозможность заключения мирного договора с Россией на нынешних условиях Токио в части Курильских островов”, однако пока от них не отступают.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно заявлял, что “российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению”.

Недавно японский премьер заявил, что суверенитет Токио распространяется на Курилы, контролируемые РФ.

Отметим, что осенью прошлого года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о своем желании решить территориальную проблему двух стран. Ранее он заявил, что Токио “должно обсуждать с РФ принадлежность всех южных Курил”.

Также стоит добавить, что весной 2020 года МИД Японии вернуло в официальные документы положение о возвращении Курильских островов.