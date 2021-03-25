Сроки установки газовых счетчиков продлят: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи - до 1 января 2023 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Детали

Речь идет о законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" о пересмотре сроков установления потребителям счетчиков природного газа" № 1338-IX, который парламент принял 5 марта 2021 года.

Целью документа является улучшение работы по введению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи.

Так, документ предусматривает продление до 1 января 2023 года установки компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Также газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа либо прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.

В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Дополнение

До принятия этого закона газ для приготовления пищи с 1 января 2021 года должны были поставлять только при условии его коммерческого учета.

Добавим, по данным НКРЭКУ при последнем обновлении, по состоянию на начало 2019 года, по данным операторов ГРМ, около 1,4 млн абонентов, которые использовали природный газ для приготовления пищи, оставались без учета.