Мазок из кожи на определение COVID-19: новое поколение неинвазивных тестов

КИЕВ. 25 марта. УНН. Группа под руководством исследователей из Университета Суррея в Гилдфорде, Англия, разработала новый метод тестирования на COVID-19 на основе забора необычного биологического материала, сообщает Medical News Today, передает УНН.

Детали

Исследователи из Университета Суррея в Гилдфорде разработали новый метод тестирования на COVID-19. Тест использует мазок из кожи, который является абсолютно комфортной неинвазивной процедурой. Существующие тесты для диагностики болезни (ПЦР и антигенные тесты) проводятся мазком из горла или носовых проходов человека, которые большинство людей считает инвазивными и порой не очень приятными. Также врачи используют тестирование на антитела, чтобы выяснить, перенесло ли недавно лицо COVID-19.

Для этого типа обследования нужен образец крови. Вместо использования образцов слизи или крови для исследования вируса, новый метод использует мазки из кожи для проверки выделения кожного сала. Дело в том, что COVID-19 нарушает процесс метаболизма человека, поэтому отражается на выработке в частности кожного сала.

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Цитата

"Забор кожного сала является простым, неинвазивным методом, который демонстрирует перспективы как для диагностики, так и для мониторинга заболевания как в медицинском, так и в немедицинском заведении", - отмечают разработчики.

Добавим

Команда исследователей получила образцы от 67 госпитализированных участников. С помощью нового теста среди участников обнаружили 37 с отрицательным результатом на COVID-19, а 30 оказались положительными. Мазок брали с верхней части спины.

К слову, среди новых уникальных разработок украинских ученых есть тест на поствакцинальный иммунитет, который может определять в крови титры именно нейтрализующих антител, выработка которых является целью каждой вакцины. Таким образом, по словам разработчиков из "Диапроф-Мед", каждый человек может лично узнать, насколько эффективна в его случае была вакцина от COVID-19 и выработался ли у него адекватный иммунный ответ на прививку.

Напомним, эпидемиолог Александр Карловский считает, что паспорта иммунитета надо выдавать не после прививки, а после теста на иммунитет к COVID-19 - всем, кто имеет антитела.