Забастовка отменяется: “Укрзализныця” возобновляет “пятидневку” и соцвыплаты

КИЕВ. 25 марта. УНН. С 15 апреля “Укрзализныця” (УЗ) намерена возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Об этом в своем Facebook сообщил и. о. главы правления Иван Юрик, передает УНН.

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“С 15 апреля будет возобновлена пятидневная рабочая неделя для всех железнодорожников”, — написал он.

Детали

Кроме того, по его словам, с 1 апреля компания намерена начать выплату всех отсроченных социальных выплат своим сотрудникам, а также увеличить на 25% размер суточных расходов на командировки в пределах Украины.

“В июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат нашим сотрудникам на 8%”, — добавил Юрик.

Дополнение

По словам главы Профсоюза железнодорожников Вадима Бубняка, проблемы железнодорожников не решались, пока на них не обратила внимание Временная следственная комиссия парламента.

“Только одна ВСК отреагировала на наше обращение. Меня пригласили на заседание, мы ведем переписку, даем информацию, необходимую для работы ВСК. Поэтому я оцениваю роботу комиссии положительно, и кроме слов благодарности ничего другого сказать не могу. И мы продолжаем тесно сотрудничать”, — сказал в комментарии УНН Бубняк.

Справка

Временная следственная комиссия по оценке критического положения “Укрзализныци” была создана в парламенте в январе этого года во главе с Юлией Гришиной, депутатом от “Слуги народа”. После ее создания коммерческий директор “Укрзализныци” Иракли Эзугбая подал в добровольную отставку 11 марта, а 15 марта Кабмин уволил главу правления Владимира Жмака. 18 марта на заседание ВСК были приглашены представители профсоюзов, которые сообщили, что коллектив доведён до отчаяния и готов бастовать. Менее чем за неделю после реакции ВСК конфликт с трудовым коллективом был исчерпан. На следующее заседание ВСК приглашены представители правоохранительных органов, которые должны были следить за соблюдением законов и борьбой с коррупцией в “Укрзализныце”.