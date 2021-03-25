Шмыгаль в Ватикане встретился с Папой Франциском

КИЕВ. 25 марта. УНН. В четверг, 25 марта, Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, передает УНН.

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"Сегодня, в четверг, 25 Марта 2021 года, в Апостольском дворце Ватикана Святейший Отец Франциск принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который впоследствии встретился с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином в сопровождении Пола Ричарда Галлахера, секретаря по отношениям с государствами", - заявили в пресс-службе.

Детали

Согласно сообщениям, стороны сосредоточили внимание на отношениях между Святым Престолом и Украиной, уделяя особое внимание "некоторым текущим вопросам, представляющим двусторонний интерес, а также различным вопросам, касающихся жизни и деятельности Католической церкви в стране".

"Стороны подробно обсудили кризис в области здравоохранения и драматическую ситуацию на востоке Украины с надеждой, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, способствующим мирному урегулированию конфликта", - сообщает Ватикан.

Что было раньше

Напомним, в феврале прошлого года визит в Ватикан совершил Президент Украины Владимир Зеленский, который также провел встречу с Папой Франциском.