Хаос и неопределенность: эксперт о состоянии аграрной отрасли накануне открытия рынка земли

КИЕВ. 25 марта. УНН. Накануне открытия рынка земли власть не определялись с основными направлениями аграрной политики. Сейчас фермеры и аграрии не понимают, каким образом будет работать законодательство. Кулуарно готовятся противоположные по смыслу инициативы, которые приведут к повторению приватизации 90-х — только с землей. В аграрной сфере царит хаос и неопределенность, которые могут завершиться массовым недовольством, протестами и внеочередными выборами. Такое мнение в комментарии УНН озвучил экономический эксперт Андрей Новак.

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Детали

“Открытие рынка земли просто ради рынка земли достаточно деструктивная идея. Мы получим ситуацию в этой сфере подобную ситуации как с приватизацией, когда владельцы крупного капитала скупят все земли и мы будем иметь только десять аграрных холдингов”, — предупреждает эксперт.

Новак подчеркнул, что сфера, которая должна быть отрыта и публичная, сейчас закрыта, происходят кулуарные договоренности, которые приводят к хаосу и непониманию фермерами происходящего.

“Сейчас не только фермеры, а вообще никто не понимает, каким будет законодательство в этой сфере. Сфера, которая должна быть публичной, закрыта. Кулуарно и подковёрно готовятся различные прямо противоположные инициативы в законодательстве о рынке земли. Какая будет окончательная версия мы, к сожалению, не видим, потому что это не публично. Есть отрытые дискуссии, обсуждений, ни в экспертной среде, ни среди тех, кто непосредственно работает на земле, ни фермеров, ни владельцев коров — все сидим и ждем”, — подчеркнул эксперт.

По его словам Украина пока даже технически не готова к анонсированному в июле открытию рынка земли.

“Технически мы пока не готовы, так как не проведен полный кадастр земель, не определена полностью структура собственности земли, структура аренды. В таких условиях запускать рынок земли с первого июля может быть общественно взрывным процессом и приведет к хаосу”, — пояснил Новак.

Он не исключил, что такая ситуация может стать причиной негативных последствий для власти — вплоть до досрочных президентских выборов как предела недовольство населения.

“Это может привести к общественным протестам, парламентским, и президентским досрочным выборам, потому что земельный вопрос очень уязвимый и просто так проскочить втихаря подковёрно не получится”, — уверен он.

Дополнение

Со своей стороны член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко в материале для европейского издания London Globe предупреждает о том, что негативные последствия так называемых “земельных реформ” уже начались — еще до открытия рынка земли. Как отмечает нардеп в материале, обещанного властью инвестиционного бума не произошло. Но рынок на земельную реформу уже отреагировал — и крайне отрицательно.

“Как только фермеры начали экономить последние деньги, нелегко заработанные, чтобы выкупить свою землю, с тех пор стремительное падение инвестиций всколыхнуло страну. До конца 2020 года украинские внутренние инвестиции уменьшились более чем на 40%. В реальном выражении украинцы потеряли около 2 миллиардов долларов”, — пишет Ивченко.

Напомним, ранее нардеп Ивченко выступил против “земельной реформы” и призвал Раду прислушиваться к украинцам, большая часть которых против открытия рынка земли.