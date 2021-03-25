Данилов: никаких документов по Коломойскому в наших институтах нет

КИЕВ. 25 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины пока не может рассматривать действия против Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача из-за отсутствия необходимых документов в соответствующих учреждениях. Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ", передает УНН.

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"СНБО работает с документами. Мы не работаем с эмоциями, мы не работаем с документами, которые есть у той или иной страны. Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих учреждениях. После того, могут происходить процессы, о которых вы говорите (наложение санкций - ред.)", - сказал Данилов.

"Это не моя или иного члена СНБО прихоть. Мы имеем дело с документами. На сегодняшний день, насколько мне известно, никаких документов относительно Игоря Валерьевича Коломойского, господина Дубинского и господина Деркача в наших институтах нет, для того чтобы мы их рассматривали", - добавил он.

Что было раньше

В январе Соединенные Штаты ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций. В частности, в списке оказался нардеп Александр Дубинский.

По версии ведомства, лица и организации, попавшие в список санкций, являются частью связанной с Россией "сети влияния", которая причастна к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу.

Кроме того, в начале марта Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.