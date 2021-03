Глава Еврокомиссии назвала количество вакцинированных от COVID-19 в ЕС людей

КИЕВ. 25 марта. УНН. Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая саммит глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-формате. Основные тезисы своего выступления она опубликовала в Twitter, пишет УНН.

Детали

“Евросоюз получил на данный момент (c 27 декабря прошлого года) 88 млн доз вакцины, использовал 62 млн, прививки двумя дозами получили 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения”, — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что всего до конца марта страны ЕС должны получить свыше 100 млн доз, из которых Pfizer должен поставить порядка 66 млн доз, AstraZeneca — 30 млн доз из обещанных 120 млн, и Moderna — 10 млн.

Она ожидает, что ситуация выправится к концу второго квартала, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca, и еще 55 млн от Johnson & Johnson, которая начнет поставки только в апреле.

Экспорт вакцин

При этом глава Еврокомиссии отметила, что с декабря прошлого года страны ЕС экспортировали в 33 государства мира 77 млн доз вакцины, произведенной на территории сообщества.

“Все вместе мы сможем обеспечить Евросоюз его справедливой долей вакцин”, — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к участникам саммита, которым предстоит обсудить ситуацию с началом 3-й волны пандемии в Европе, меры по противодействию ей, а также ужесточение механизма контроля экспорта, который будет допускать ограничения поставок в государства, имеющие более высокие темпы вакцинации, чем в ЕС, и где действуют ограничения на поставки вакцины в Европу.

I have presented to EU leaders the state of play on:



Vaccines delivery & vaccination in the EU

Expectations regarding deliveries in the 2nd quarter

Exports of vaccines from the EU to the rest of the world



Together we will ensure that Europeans get their fair share of vaccines. pic.twitter.com/8KCoK9ywU2