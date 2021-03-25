Глава Еврокомиссии назвала количество вакцинированных от COVID-19 в ЕС людей

КИЕВ. 25 марта. УНН. Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая саммит глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-формате. Основные тезисы своего выступления она опубликовала в Twitter, пишет УНН.

Детали

“Евросоюз получил на данный момент (c 27 декабря прошлого года) 88 млн доз вакцины, использовал 62 млн, прививки двумя дозами получили 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения”, — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что всего до конца марта страны ЕС должны получить свыше 100 млн доз, из которых Pfizer должен поставить порядка 66 млн доз, AstraZeneca — 30 млн доз из обещанных 120 млн, и Moderna — 10 млн.

Она ожидает, что ситуация выправится к концу второго квартала, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca, и еще 55 млн от Johnson & Johnson, которая начнет поставки только в апреле.

Экспорт вакцин

При этом глава Еврокомиссии отметила, что с декабря прошлого года страны ЕС экспортировали в 33 государства мира 77 млн доз вакцины, произведенной на территории сообщества.

“Все вместе мы сможем обеспечить Евросоюз его справедливой долей вакцин”, — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к участникам саммита, которым предстоит обсудить ситуацию с началом 3-й волны пандемии в Европе, меры по противодействию ей, а также ужесточение механизма контроля экспорта, который будет допускать ограничения поставок в государства, имеющие более высокие темпы вакцинации, чем в ЕС, и где действуют ограничения на поставки вакцины в Европу.