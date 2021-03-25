Правая нога в ужасном состоянии: адвокаты о состоянии здоровья Навального
КИЕВ. 25 марта. УНН. Адвокаты оппозиционного политика Алексея Навального после посещения колонии, где он находится, рассказали подробности об ухудшении его здоровья. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал Дождь.
Цитата
"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии в действительности", - сообщил один из адвокатов Навального.
Детали
Накануне политика увезли в больницу на МРТ, но диагноз ему не сообщили, рассказали адвокаты. По их словам, из лекарств Навальный получает только ибупрофен, таблетки и мазь, при этом в течение четырех недель "просили дать нормальные лекарства, но в колонии отказывали".
"Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", - сообщил адвокат. По его словам, Навального "фактически пытают лишением сна: 8 раз за ночь его будят для "профилактического учета", хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью".
Добавим
Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове - он называл ее "концлагерем в 100 километрах от Москвы". В последний раз политик публиковал рассказ о своей жизни 22 марта.
В начале февраля Навальному изменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", его задержали в аэропорту по возвращению из Германии, где он лечился от отравления "Новичком" - следы вещества в его организме нашли три европейские лаборатории.
Власти России факт отравления Навального отрицают.