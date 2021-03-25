СМИ: AstraZeneca планирует начать испытания вакцины от COVID-19 в форме спрея

КИЕВ. 25 марта. УНН. Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали набирать участников испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Об этом сообщила газета со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

По данным издания, на первом этапе испытаний будут участвовать 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет. Половина получит одну дозу препарата, вторая половина — две дозы. Испытания продлятся около четырех месяцев.

В случае успеха первой фазы тестирование продолжат, задействовав больше добровольцев.

Справка

Разработанную AstraZeneca вакцину от коронавируса одобрили в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал медрегулятор Евросоюза. Всего препарат используется более чем в 70 странах. Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Многие государства позднее возобновили прививки препаратом.

Новое исследование фармацевтической компаниии AstraZeneca показало эффективность вакцины в борьбе с коронавируса на 76%.