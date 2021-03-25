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В СНБО не исключают, что у Януковича и Азарова остались активы в Украине

В СНБО не исключают, что у Януковича и Азарова остались активы в Украине

КИЕВ. 25 марта. УНН. Экс-президент Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров могут иметь активы в Украине. Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ", передает УНН.

Цитата:

"Кто сказал, что у этих людей (Януковича и Азарова - ред.) нет активов в Украине? Очень внимательно надо смотреть, что там происходит... Сейчас, когда будет эта ситуация, когда Кабинет Министров с ведомством отработает по каждому отдельно, вы будете видеть все это. Вы все будете видеть по каждому субъекту, который попадает под санкции", - сказал Данилов.

Детали

"Вторая вещь, если вы считаете, что на них это не влияет и им это безразлично, то вы глубоко ошибаетесь", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, в отношении всех лиц, которых Украина вносит в санкционный список, соответствующие европейские институты и другие страны получают уведомление.

Что было раньше

Совет национальной безопасности и обороны на прошлой неделе ввел санкции к ряду бывших высокопоставленных лиц, в частности к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Виктор Янукович, Николай Азаров
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