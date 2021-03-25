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Семенченко инкриминируют создание в Украине незаконного вооруженного формирования - СБУ

Семенченко инкриминируют создание в Украине незаконного вооруженного формирования - СБУ

Семену Семенченко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщил руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы инкриминируем Семену Семенченко не факт создания и регистрации на территории иностранного государства частной военной компании. Мы ему инкриминируют тот факт, что он создал на территории государства Украина, с 2018 года возглавлял, обеспечивал снаряжением совместно с Евгением Шевченко незаконное военное формирование ... А факт создания, регистрации частной военной компании на территории иностранного государства мы рассматриваем как угрозу совершения преступлений, предусмотренных статье Уголовного кодекса "Наемничество", - рассказал Головаш.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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