Шесть лет за 11 граммов конопли: суд отменил приговор и отпустил на волю 16-летнего подростка

КИЕВ. 25 марта. УНН. Апелляционный суд Ровенской области полностью отменил приговор и отпустил на волю 16-летнего жителя Волыни, осужденного в декабре 2020 году на шесть лет лишения свободы за торговлю 11 граммов конопли, передает УНН.

Цитата

"Помните то зашкварний приговор Ратнивского суда, где несовершеннолетнего через несколько грамм травы, которую свободно потребляют скажем в Амстердаме, осудили на 6 лет. Да, вот сегодня Виталий Жуковский (адвокат подростка - ред.) добился отмены приговора и освобождения парня из-под стражи", - написал в Facebook адвокат Олег Огородник.

Детали

По информации ВВС, освободить подростка к рассмотрению дела в апелляционном суде просил адвокат, ссылаясь на "незаконное содержание за пределами предельного срока".

Адвокат юноши считает, что полиция превысила полномочия, "ведь она сама спровоцировала еще несовершеннолетнего школьника на преступление". Полицейские уверены, что собирали доказательства законно.

Контекст

Известно, что житель одного из сел Камень-Каширского района будучи школьником, дважды продал каннабис в поселке Ратном. В обоих случаях это произошло во время так называемой оперативной закупки, то есть ее организовали сами полицейские.

Сообщается, что следователи договорились с местными жительницами, чтобы они побудили парня, который употреблял наркотическое средство, продать им каннабис.

По решению суда подросток был признан виновным по ч 2 ст 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от 6 до 10 лет с конфискацией имущества за повторный сбыт особо опасных наркотиков.

Сейчас юношу выпустили из СИЗО, где он находился с декабря 2020 года.

Добавим

Деснянский районный суд города Киева, по обращению Офиса Генпрокурора, признал виновным человека, который занимался реализацией наркотиков через Интернет на территории иностранных государств, вернув государству почти 5 млн грн.