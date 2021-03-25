Моргенштерну запретили исполнять песню "Владимир Путин - молодец"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кировский районный суд города Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни авторства Олега Лихачева "Владимир Путин - молодец", а также запретил ее иполнять. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет УНН.

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"Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин - молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора", - говорится в сообщении.

Детали

Истцу было отказано в публичном извинении рэпера. Моргенштерн решение суда пока не комментировал.

Контекст

По информациеи СМИ, в декабре стало известно, что Лихачев решил судиться с Моргенштерном из-за использования фрагмента песни "Владимир Путин - молодец". По словам Лихачева, в одном из роликов соединили строки из его песни с треком "Новый мерин" Моргенштерна. В этом ролике, говорил автор песни, "открывали рты около десяти популярных блоггеров и певцов", среди которых были Егор Крид, Моргенштерн, Даня Милохин. В результате Лихачев подал в суд на Моргенштерна, Крида, телеведущего Владимира Соловьева и Первый канал. О судебных решениях по другим искам не сообщалось.