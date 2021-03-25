Вильнюсом пронесли 300-метровый флаг Беларуси, Тихановская возглавила шествие
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня Вильнюсом, Литва, пронесли 300-метровый бело-красно-белый флаг Беларуси. Это мероприятие состоялось по случаю Дня Воли, который отмечают белорусы. Возглавила ходу одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановська, сообщает ее пресс-служба, пишет УНН.
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Кроме того, по данным ее пресслужбы, президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Светлану Тихановскую на торжественный прием в президентском дворце по случаю Дня Воли.
Науседа поздравил беларусов с большим праздником независимости и пожелал беларусскому народу победы.
“У беларусов есть потребность праздновать День Воли. Мы требуем от режима не применять силу к мирным демонстрантам и протестующим”, — отметила Светлана Тихановская.
В честь Дня Воли президент Науседа надел значок с бело-красно-белым и литовскими флажками.
Добавим
В то же время, по данным Telegram-канала NEXTA, в Минске и в других городах продолжается празднование Дня Воли.
"Несмотря на все усилия нелегитимного режима, который фактически перевел столицу в военное положение, праздник испортить не удалось!” — сообщает NEXTA.
Контекст
Сегодня в Беларусии, хотя и неофициально, празднуется День Воли — день-символ белорусского национального самосознания, который традиционно вызывает недовольство у режима Александра Лукашенко.
В 2021 году у Дня Воли особое значение. Оппозиция рассчитывала, что из-за него в стране с новой силой начнутся протесты против Лукашенко.
“Вторая волна нам нужна для того, чтобы победить”, — сказала Светлана Тихановская.
По информации пресс-службы Тихановской, 25 марта она встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Тот сообщил, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции еще против 118 человек, причастных к арестам людей за участие в акциях протеста в Беларуси.
Александр Лукашенко и государственные СМИ события 25 марта не комментировали.