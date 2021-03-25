Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8325

Производителей COVID-вакцин освободят от ответственности за последствия прививки: Зеленский подписал закон

Производителей COVID-вакцин освободят от ответственности за последствия прививки: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня 25 марта, президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной регистрации вакцин. В частности, производителей вакцин освободят от ответственности за последствия прививки. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет УНН.

Цитата

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, чтобы минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте президента.

Детали

Отмечается, что после регистрации в Украине вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 правительство дает право принимать обязательства от имени государства, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса определенном поставщику.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Напомним

19 марта Верховная Рада Украины освободила производителей вакцин, применяемых для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации.

За соответствующие изменения в законе о лекарственных средствах по государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство (законопроект №5247) по сокращенной процедуре проголосовали 236 депутатов.

Принятие законопроекта необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, снабжение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.