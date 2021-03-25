Житель Кропивницкого обманывал украинцев под видом трудоустройства за рубежом

КИЕВ. 25 марта. УНН. Житель Кропивницкого в Интернете предлагал платные услуги по трудоустройству в Германии. Однако после получения денег клиентов он исчезал. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Так, установлено, что 20-летний местный житель на сайте для поиска вакансий размещал объявления о трудоустройстве в Германии.

“Мужчина требовал предоплату за якобы оформление документов. Однако, получив деньги, злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств и блокировал клиентов”, — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство за мошенничество. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Как отмечается, всего с начала 2021 года в полицию поступило более 50 обращений граждан относительно мошеннических действий под видом трудоустройства.

Чаще всего злоумышленники требовали предоплату за:

оформление документов;

медицинских справок;

приглашения из-за границы.

Чтобы обезопаситься от аналогичных мошеннических схем, в полиции советуют:

отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

искать работу через надежные компании и организации;

ни в коем случае не сообщать посторонним лицам свои персональные данные и не передавать фото документов;

не делать никаких взносов и подписки.

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