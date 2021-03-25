В России разбился вертолет МЧС, есть жертва

КИЕВ. 25 марта. УНН. Транспортный вертолет Ка-32 потерпел крушение в Калининградской области, Россия. Об этом сообщает Следственный комитет РФ, пишет УНН.

Детали

Вертолет упал в акватории Куршского залива во время учебного полета. По предварительной информации, два человека спасли, после чего на катере их отправили на берег. Еще один человек погиб.

Вертолет принадлежал МЧС России.

Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

Справка

Ка-32 - советский, а впоследствии российский средний транспортный вертолет, оснащенный двумя турбовальными двигателями и шасси которое не убирается. Первый полет вертолета Ка-32 состоялся 24 декабря 1973 года. Первый серийный вертолет поднялся в воздух в 1980 году.

Добавим

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