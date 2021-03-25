Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании: детали

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о состоянии дел в сфере недропользования. Так соответствующий указ №122/ 2021 был опубликован на сайте ОПУ, передает УНН.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", - информирует ОПУ.

Детали

Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины, в частности, решил:

Рекомендовать Премьер-министру Украины дать поручение Государственной службе геологии и недр Украины:

• обеспечить проведение в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые:

• вне аукциона получили специальные разрешения на пользование недрами по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки;

• не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу;

• не начали добычу полезных ископаемых в течение двух лет после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;

• не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей;

• осуществлять совместно с правоохранительными органами ежеквартально обработку информации областных государственных администраций и органов местного самоуправления о незаконной добыче полезных ископаемых в пределах соответствующих административно-территориальных единиц.

Государственной службе геологии и недр Украины:

• ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным периода предоставлять Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины обобщенные отчеты о результатах внеплановых проверок по установленной форме;

• принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральному государственному бюджетному учреждению науки Института ядерных исследований Российской академии наук.

Кабинету Министров Украины, в частности, обеспечить:

• сопровождение в Верховной Раде Украины законопроектов:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" (регистрационный № 3576);

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования" (регистрационный № 4187);

• рекомендовать Офису Генерального прокурора вместе с другими правоохранительными органами принять дополнительные меры по выявлению и расследованию фактов нарушения требований законодательства в сфере недропользования.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.