Трех фигурантов дела “ПГК Семенченка” отправили под домашний арест

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывших бойцов батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook экс-нардепа Егора Соболева, который вел трансляцию суда.

Детали

Экс-нардеп отметил, что СБУ и Офис генпрокурора просили об аресте, но судья Печерского суда Кристина Константинова выбрала круглосуточный домашний арест.

Бывших добровольцев подозревают в создании военизированного вооруженного формирования во главе с экс-нардепом Семеном Семенченко и “агентом НАБУ” Евгением Шевченко.

На время следствия все трое должны круглосуточно оставаться дома.

"Никаких доказательств незаконности на суде не было приведено. Завтра еще будет суд о таком же ходатайстве СБУ и ГПУ арестовать добровольца “Донбасса “Евгения Шевченко”, — написал Соболев.

“Агент НАБУ” Евгений Шевченко в Faсebook прокомментировал решение суда:

“Рассмотрение моего дела перенесено на завтра на 14:00. Все будет хорошо”.

Напомним, 24 марта, Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила “ПГК”, которую организовали экс-нардеп Семен Семенченко и “тайный агент НАБУ” Евгений Шевченко.

Экс-нардепу Семену Семенченко объявили подозрение по делу о “ПГК”, которая якобы закупала оружие в России.

Евгений Шевченко, известный как “тайный агент НАБУ”, отвергает обвинения Службы безопасности Украины о создании и организации деятельности “частной военной компании”.