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Кравчук рассказал, когда будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым

Кравчук рассказал, когда будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы. Об этом в программе “На самом деле: Крым” телеканала “Дом” заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, пишет УНН.

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“Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно могут рассмотреть в случае гуманитарной катастрофы, а не в смысле” дай воду, потому что этого хочет Россия", — заявил Кравчук.

детали

В то же время всю ответственность за происходящее в Крыму несет Россия, в частности по вопросу обеспечения водой населения. Кравчук объяснил, что даже если придется рассматривать вопрос подачи воды в Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.

Напомним

Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет решено, но не объяснил как. Российская милитаризация оккупированного Крыма и перенаселения полуострова приводит к уничтожению водных и других природных ресурсов.

Источник: УНН
Теги: вода, Крым, Леонид Кравчук
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