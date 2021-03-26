Байден сравнил президента Китая с Путиным

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции заявил, что не позволит Китаю обойти Соединенные Штаты и стать самой могущественной страной в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джо Байден заявил, что четко дал понять президенту Китая Си Цзиньпин, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации, но будет настаивать на том, чтобы Китай придерживался международных правил добросовестной конкуренции и честной торговли и соблюдения прав человека.

Цитата

“Общая цель Китая ... стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой мощной страной в мире. Это не произойдет в мое время, поскольку Соединенные Штаты будут продолжать расти. Си Цзиньпин один из таких парней, как Путин, который считает, что самодержавие — это волна будущего, и демократия не может функционировать в постоянно сложном мире ”, - сказал Джо Байден и пообещал инвестировать значительные средства, чтобы обеспечить превосходство Америки в гонке между двумя крупнейшими экономиками мира.

Высказывания Байдена перекликаются с выступлениями во время его президентской кампании и через несколько дней после первых переговоров на высоком уровне между американскими и китайскими чиновниками под его администрацией на Аляске.

Напомним

Первые для администрации президента США Джо Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые 18 марта стартовали в Анкоридже (штат Аляска), начались с резкого публичной перепалки между сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден заявил о готовности баллотироваться на второй срок