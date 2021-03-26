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Байден планирует привить от коронавируса 200 млн американцев за 100 дней президентства

Байден планирует привить от коронавируса 200 млн американцев за 100 дней президентства

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джо Байден планирует, что страна введет 200 млн доз вакцины против коронавируса к своему 100-го дню пребывания в должности. Об этом он заявил на своей первой пресс конференции, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Цитата

“К моему 100-го дня пребывания в должности мы сделаем 200 млн прививок. Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальную цель, но ни одна другая страна в мире даже не приблизилась к такому показателю”, — сказал Байден.

Детали

Американские Центры контроля и профилактики заболеваний сообщили, что в целом уже сделано 130 000 000 прививок, причем 14 процентов американского населения вакцинированы двумя дозами.

Сейчас производители вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson пообещали достаточно доз, чтобы до мая прививать всех 260 млн взрослых американцев. В июне ожидается, что первые производители вакцин Pfizer и Moderna доставят еще 100 млн доз.

За прошедшую неделю Соединенные Штаты составляли в среднем около 2,5 млн доз в день.

Напомним

Президент США Джозеф Байден подписал накануне одобренный Конгрессом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден приказал США , чтобы к 1 мая все взрослые имели право на вакцину против коронавируса, и призвал американцев сохранять бдительность.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден, вакцина
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