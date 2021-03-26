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Новости: Киев
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Транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров

Транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров

КИЕВ. 26 марта. УНН. С 26 марта наземный общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Детали

Информируют, что общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко ранее предупреждал, если не будут исполняться установлены ограничения в общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать жестче. Не исключено, что городской власти и правительству придется принимать решение об остановке общественного транспорта.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт
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