КИЕВ. 26 марта. УНН. С 26 марта наземный общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Детали

Информируют, что общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко ранее предупреждал, если не будут исполняться установлены ограничения в общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать жестче. Не исключено, что городской власти и правительству придется принимать решение об остановке общественного транспорта.