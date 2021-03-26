Наводнение в Австралии нанесло ущерб на более, чем 100 млн долларов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Австралийские власти ускорили усилия по восстановлению и отменили более десятка предупреждений об эвакуации наводнения, поскольку уровень воды, который вызвал миллионные убытки на востоке страны, отступил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пять дней непрерывных дождей вызвали сильнейшее наводнения в наиболее густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе. Десятки тысяч людей были эвакуированы во время потопа.

За последние два дня условия смягчились. Военные присоединились к аварийным службам штата, чтобы очистить от мусора дороги и мосты, а также доставить продовольствие и другие принадлежности к населенным пунктам.

Представитель штата штата Новый Южный штат Даниэль Остин заявил, что общие предупреждения и приказы об эвакуации охватывают около 20 000 человек в штате.

Australian Rail Track Corp заявил в пятницу, что полностью открыл железнодорожную линию угольной долины Хантер в Ньюкасл, крупнейшего в мире экспортного порта угля. Линия была закрыта почти на неделю из-за наводнений - срыв, из-за которого цены на уголь превысили двухлетний максимум более 100 долларов за тонну.

Компания Insurance Australia Group Ltd заявила в пятницу, что получила 8000 исков о ущерб от наводнения на сумму около 135 млн. Австралийских долларов (102 320 000. Долларов) и ожидает представление новых претензий.

Напомним

Ранее сообщалось о том, что австралийское правительство выдало новый приказ об эвакуации людей из-за наводнения в некоторых частях восточного побережья страны и предупредил, что уровень воды в некоторых районах продолжает расти.