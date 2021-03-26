Теннисист Сачко победил в украинском дерби на пути к 1/4 финалу турнира в Лугано
КИЕВ. 26 марта. УНН. На турнире категории “челленджер” в швейцарском Лугано состоялось украинское дерби между Сергеем Стаховским и Виталием Сачко, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Украинское дерби во втором круге “челленджера” завершилось в пользу младшего теннисиста Сачко — 6: 3, 6: 1.
Виталий доминировал на протяжении всего матча, тогда как Сергей лишь изредка захватывал инициативу в розыгрышах.
Ранее на “челленджер” Сачко выиграл в украинском дерби с Ильей Марченко (Исманинг-2019). Стаховский впервые с осени 2019 года (Еккенталь) сыграл на турнире “челленджер” с представителем Украины.
Дополнение
В четвертьфинале “челленджера” Сачко встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (6 сеяный с РФ) — Джек Сок (американец).