26 марта: какой сегодня праздник

КИЕВ. 26 марта. УНН. В этот день, 26 марта, в мире отмечают Фиолетовый день - посвящен эпилепсии и поддержке пациентов с этим заболеванием. В Украине сегодня День Национальной гвардии, пишет УНН.

Праздники

В этот день Украина празднует День Национальной гвардии Украины. Бывший День внутренних войск Министерства внутренних дел Украины назначен отмечать согласно Указу Президента Украины от 18 марта 2015 года.

К 2000 году праздник отмечался ежегодно 4 ноября во день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона Украины “О Национальной гвардии Украины”. Поэтому, как самостоятельная силовая структура Нацгвардия существовала с 1991 по 2000 годы, а как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины с привлечением новых военных кадров на добровольческой основе — с 13 марта 2014 года.

Современная Национальная гвардия Украины — подразделение, входит в систему Министерства внутренних дел Украины и имеет правоохранительные функции, была создана 12-го марта 2014-го года Законом Украины “О Национальной гвардии Украины”. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты, встали на защиту народа и государственности Украины в один из самых тяжелых моментов в новейшей истории страны, посягательств на ее целостность и суверенитет.

Ежегодно 26 марта в мире отмечают День больных эпилепсией. Отмечать эту дату под названием “Фиолетовый день” в 2008 году предложила 9-летняя девочка Кэссиди Меган, страдающий от эпилепсии, чтобы показать, что люди с таким диагнозом такие же, как и здоровые.

Инициативу Кэссиди поддержали в разных странах мира. С 2009 года каждый год 26 марта активисты распространяют информацию об эпилепсии и необходимой первой помощи людям с этим заболеванием. На аукционах, ярмарках и спортивных мероприятиях собирают средства для помощи людям с этим диагнозом.

Религиозный праздник

Православная церковь 26 марта чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: “День Никифора”, “Никифор”, “Кристина”. В этот день 847 года с Рождества Христова нетленные мощи святого Патриарха Никифора, с почестями были перенесены в Константинополь в соборную церковь Святой Софии.

Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, “украшением века и кафедры”. По себе он оставил богатое духовное наследие — многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Африкан.

Приметы

Солнечный день — к хорошему урожаю зерновых.

Гуси купаются в воде — скоро будет потепление.

Если с березы течет много сока, значит лето будет ненастным.

Гроза и южный ветер предвещают теплую весну.

Северный ветер и ранняя гроза — к холодной весне.