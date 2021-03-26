Китай вводит санкции против Великобритании

КИЕВ. 26 марта. УНН. Власти Китая решили ввести новые санкции в отношении физических и юридических лиц Великобритании за “распространение лжи и дезинформации” о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Детали

Санкции будут введены по девяти физических и четырех юридических лиц. МИД Китая обвинил Британию в нарушении норм международного права и “распространении лжи и дезинформации” о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Отныне соответствующим лицам и членам их ближайших семей запрещено въезжать в страну (включая Гонконг и Макао), их имущество в Китае заморожены, а гражданам и учреждениям Китая запрещено иметь с ними дело.

Цитата

“Решительность Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непреклонна и предостерегает британскую сторону от того, чтобы идти все дальше и дальше по ложному пути. В противном случае Китай еще раз решительно ответит ”, - говорится в сообщении МИД.

Напомним

Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая. Ограничительные меры объявлены в отношении четырех чиновников и одного юридического лица, которые, как считают в Брюсселе, нарушают права мусульман-уйгуров.

ВМС Британии будут весь год находиться в Арктике для противодействия России и Китая .