В Мумбаи горела больница с COVID-больными: погибли 6 человек

КИЕВ. 26 марта. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в Мумбаи, который охватил торговый центр, где находилось частное медицинское учреждение, лечившие больных коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожар произошел в частной больнице, которая находится на 3 этаже в торговом центре. Более 70 больных коронавирус были эвакуированы в другие центры.

Местные государственные служащие добавили, что причину пожара расследуют.

Дополнительно

Мумбаи переживает худшую фазу своей пандемии COVID-19, 25 марта повидиомлялы о более 5500 случаев в день, что является самым высоким числом с начала вспышки.

По данным ВОЗ, всего в Индии зафиксировали 11,85 млн больных коронавирус, 160 949 человек умерли.

Напомним

В Киеве произошел пожар в реанимационном отделении COVID-больницы.

В результате пожара, произошедшего 27 февраля во городской клинической больницы №1 города Черновцы погибли два человека.