Утром в Киеве "стоят" все мосты

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 26 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега. По данным сервиса, на последнем образовалась пробка из-за ДТП.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Автозаводская, Вышгородская, Елены Телиги.

Пробки заметны на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, Полевая, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Частично движение затруднено Днепровской набережной, улицей Миропольская.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 26 марта по Киеву без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

В Киевской области 26 марта также без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-4° мороза, днем 5-10° тепла.