Байден и лидеры ЕС договорились защищать демократию и верховенство закона

КИЕВ. 26 марта. УНН. Европейский Союз и Соединенные Штаты должны вместе защищать глобальную безопасность, демократию и стабильность. Об этом заявил в четверг президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита ЕС, к которому присоединился президент США Джо Байден, передает УНН со ссылкой на Reuters и пресс-службу Белого дома.

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“Мы видим, что эти ценности демократии и верховенства закона снова подвергаются давлению, существуют угрозы, внутренние и внешние угрозы... И более чем когда-либо сейчас Соединенные Штаты и Европейский Союз несут ответственность за грядущие поколения”, — сказал Мишель на пресс-конференции после саммита.

Детали

Президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, провел первые совместные переговоры с лидерами всех 27 государств-членов ЕС.

Как сообщает Белый дом, на встрече Байден подтвердил свою приверженность активизации отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Он сообщил, что сильный Евросоюз отвечает интересам США, отметив общие демократические ценности и крупнейшее в мире торговое и инвестиционное партнерство.

Байден также выразил желание работать вместе с ЕС над общими внешнеполитическими интересами, включая Китай и Россию, сообщает Белый дом. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.

Дополнение

Накануне Байден дал свою первую пресс-конференцию на посту президента США, где огласил, что намерен баллотироваться на второй срок.