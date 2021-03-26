ЕС заявил, что экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок

КИЕВ. 26 марта. УНН. Евросоюз экспортировал больше доз вакцин от коронавируса, чем использовал для прививок среди жителей стран ЕС. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн по итогам видеосаммита глав стран-членов ЕС, передает УНН со ссылкой на документ.

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“Цифры еще более впечатляют, если рассчитать количество доз, которые были экспортированы в период с 1 декабря по сегодняшний день. В целом на сегодняшний день общее количество экспорта из Европейского союза увеличилось до 77 миллионов доз. Это показывает, что Европа — это регион, который экспортирует больше всего вакцин во всем мире”, — заявила фон дер Ляйн.

Детали

По словам главы ЕК, Евросоюз будет продолжать экспортировать вакцины, в частности через глобальный механизм COVAX.

Говоря о процессе вакцинации в ЕС, фон дер Ляйн отметила, что на сегодня у блока имеется 88 миллионов доз, и 62 миллиона доз вакцин уже были использованы.

“В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью вакцинированы в Европе, это 18,2 миллиона. Таким образом, 4,1% уже получили две дозы”, — сказала она.

Что было ранее

Лидеры ЕС ранее выразили разочарование в связи с огромным дефицитом контрактных поставок вакцин от AstraZeneca против COVID-19, поскольку третья волна инфекций выросла по всей Европе.