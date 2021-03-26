В Нью-Йорке собираются легализовать марихуану

КИЕВ. 26 марта. УНН. В США законодатели штата Нью-Йорк предварительно договорились о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях, что может сделать этот штат 15-м, где легализован каннабис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным издания, законодатели штата уже договорились о легальном статусе наркотика. Голосование по этому поводу должно пройти на следующей неделе, но это больше формальность: в обеих палатах законодательного собрания большинство принадлежит демократам, которые лояльно относятся к идее.

Ожидается, что продавать в магазинах каннабис начнут с декабря 2022 года, а каждый житель штата сможет хранить для личного пользования до 85 граммов марихуаны, если ему уже исполнился 21 год.

На данный момент в штате Нью-Йорк разрешено использовать марихуану только в медицинских целях. Если закон будет принят, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в котором разрешено будет продавать наркотик в рекреационных целях. При этом в США власти 38 из 50 штатов позволили употребление марихуаны в медицинских целях.

Американский опыт

На ноябрь 2020 году более 25 штатов США (Аляска, Аризона, Арканзас, Вермонт, Вашингтон, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган. Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Орегон, Род-Айленд, Северная Дакота, Флорида, Южная Дакота) позволили использовать марихуану в лечебных целях. На начало ноября 2020 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли следующие штаты и территории США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мэн, Невада, Нью-Джерси, Мичиган, Орегон, округ Колумбия и Южная Дакота. При этом по федеральному законодательству марихуана относится к запрещенным веществам. Таким образом, использование марихуаны запрещено в тех штатах и территориях США, где пока не приняты законы о легализации.

По оценкам Arcview Market Research и BDS Analytics Nationally, - компаний, проводящих мониторинг рынка каннабиса, - до 2024 года медицинское использование будет легализовано по всей стране, а рекреационное - в примерно половине штатов.

Украинский опыт

Распространение (сбыт) и хранение марихуаны в Украине является незаконным. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входит в список "Особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен". Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, более 5 граммов - уголовное преследование.