Минздрав не доволен темпами вакцинации в трех областях

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство здравоохранения не удовлетворено темпами вакцинации в трех областях - Одесской, Харьковской и Запорожской. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

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"По сравнению с предыдущей неделей, количество вакцинированных в Украине выросло вдвое. Довольны ли мы темпами вакцинации? Не везде. На этой неделе вместе с министром здравоохранения проводили селекторное совещание. Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться в ближайшее время на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - сказал Ляшко.

Детали

По информации главного санитарного врача, за месяц вакцинальной кампании в Украине было вакцинировано более 174 тыс. человек.

"Как я говорил в начале кампании, мы разворачиваем ее каскадным методом, и постоянно увеличиваем как количество вакцинированных, так и инфраструктуру, на базе которой проводятся прививки от коронавирусной болезни. 25 февраля, месяц назад, мы вакцинировали 1189 человек, вчера, 25 марта - 18 738 человек. В апреле вакцинируем еще больше людей, если не будет перебоев с поставками иммунобиологических препаратов", - добавил он.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, - 18,1 тысячи, антирекорд. Госпитализаций за сутки - 4,8 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 326.

По состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.