Трамп должен нести ответственность за беспорядки в Вашингтоне - Марк Цукерберг

КИЕВ. 26 марта. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп должен понести ответственность за январские беспорядки в американской столице, сопровождавшиеся вторжением в Капитолий. Такое мнение высказал глава компании Facebook Марк Цукерберг, сообщает Вusiness Insider, пишет УНН.

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“Мы сделали свою часть работы, чтобы обеспечить неприкосновенность выборов. А затем, 6 января, президент Трамп выступил с речью, в которой отверг результаты и призвал людей бороться”, — сказал Цукерберг.

Детали

При этом глава Facebook решительно осудил “нападение на Капитолий”, назвав произошедшее “позорным моментом” в истории США.

“Я считаю, что бывшему президенту следует нести ответственность за свои слова. И что лица, нарушившие закон, должны нести ответственность за свои действия”, — подчеркнул Цукерберг.

Он не согласился с мнением о том, что вина за поляризацию американского общества лежит на социальных сетях.

“По словам некоторых, проблема заключается в том, что нас поляризуют социальные сети. Однако это совсем не ясно из имеющихся свидетельств или результатов исследований. Поляризация усиливалась в Америке задолго до того, как были придуманы социальные сети”, — сказал Цукерберг.

“Я считаю, что раскол, который мы сегодня наблюдаем, является главным образом следствием атмосферы в политике и прессе, который раскалывает американцев”, — добавил глава Facebook.

Что было раньше

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за призыва к штурму Капитолия 6 января. В тот день сторонники республиканца, которые собрались в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попробовав препятствовать принятию итогов прошедших в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Второй импичмент для Трампа начался 9 февраля.