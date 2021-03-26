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Ляшко объяснил, почему Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield

Ляшко объяснил, почему Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между дозами вакцины от коронавируса AstraZeneca/Covishield в связи с рекомендацией ВОЗ, а не с вопросами о возможных перебоях с поставками вакцин. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Минздравом были учтены рекомендации НТГЭИ, и у нас отсрочено вторую прививку на 12-ю неделю, то есть на 90-й день. Это не связано вообще с никакими вопросами относительно возможных перебоев с поставками вакцин. Решение было принято в начале марта по результатам заседания национальной группы экспертов, оно связано именно с тем, чтобы защитить как можно лучше украинцев от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Детали

Как отметил главный санврач, в начале кампании иммунопрофилактики Минздрав говорил, что в Украину прибыли первые 500 тыс. доз вакцины Covishield, производимой на базе индийской площадки по лицензии AstraZeneca.

Эта вакцина по инструкции предусматривает введение повторной дозы вакцины в течение 4-12 недель.

"Мы строили свою стратегию иммунопрофилактики таким образом, чтобы 250 тыс. доз из этих 500 (тысяч - ред.) использовать в течение первых 28 дней, и на 29-й день вернуться для проведения повторной второй прививки. Так строилась стратегия. В то же время, 10 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию стратегической группы по иммунопрофилактике, в которой говорит, что наибольшая эффективность от проведенной прививки происходит на 8-12 неделю, когда делается вторая прививка", - отметил Ляшко.

По его словам, в связи с появлением этой информации, Министерство здравоохранения обратилось к национальной технической группе экспертов с просьбой пересмотреть и предоставить Минздраву наиболее оптимальный срок для введения второй прививки.

По итогам в НТГЭИ министерству рекомендовали делать вторую прививку именно на 12-й неделе.

"Поскольку есть доказательные данные, что эффективность и иммуногенность вакцины увеличивается, именно когда проводится на 12-й неделе. Плюс, сегодня есть четкие данные, что первая доза вакцины защищает с 22 по 90 день достаточно эффективно. Поэтому, необходимо пересмотреть подходы к использованию вакцины AstraZeneca с таким подходом, чтобы сделать первую прививку как можно большему количеству людей, а вторую прививку провести на 12-й неделе", - добавил главный санврач.

Что было ранее

Министерство здравоохранения на прошлой неделе увеличило интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) с 28 дней до 90 дней.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус
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