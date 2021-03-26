Троим участникам "Украинского выбора" объявили подозрение в содействии оккупации Крыма

КИЕВ. 26 марта. УНН. Троим участникам общественного движения “Украинский выбор” сообщено о подозрении в содействии оккупации Крыма, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя и Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения “Украинский выбор” по факту участия в организации и проведении незаконного “референдума” на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственной измене и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

“По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения „Украинский выбор-Право народа“, который до 2016 года назывался „Украинский выбор“, способствовали оккупации Крымского полуострова. Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования „Самооборона Севастополя“. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения „самообороны“ — „Славянский щит“. Они выполняли противоправные приказы „главарей“ формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного „референдума“ на территории полуострова Крым. В том числе, в качестве наблюдателей на „участках“ в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение „референдума“ в городе Севастополь”, — указано в сообщении.

Один из руководителей обособленного подразделения общественного движения “Украинский выбор”, также действовал в г. Севастополь, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведение незаконного “референдума”. Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

Кроме того, подозреваемые были награждены представителями государства-оккупанта медалями “За возвращение Крыма”.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется Главным управлением СБУ в АР Крым.

Контекст

Служба безопасности Украины расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации “Украинский выбор”, следователи спецслужбы проводят следственные действия.

Во время обысков в офисе общественного движения “Украинский выбор — Право народа” в Киеве было изъято компьютерную технику.