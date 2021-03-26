Туризм во время пандемии: ЕС анонсировал подготовку к смягчению карантинных ограничений

КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидеры Европейского Союза на видеоконференции накануне договорились пока сохранить ограничения относительно въезда в ЕС, однако при этом достигли согласия начать подготовку к постепенной отмене ограничений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике по итогам саммита.

Детали

25 марта лидеры ЕС встретились на видеоконференции, чтобы обсудить текущую ситуацию с пандемией COVID-19. Они настаивали на необходимости срочно ускорить одобрение, производство и развертывание вакцин, а также кампании вакцинации.

Поскольку эпидемиологическая ситуация остается серьезной, лидеры ЕС согласились пока сохранить ограничения, в том числе на поездки без крайней необходимости.

"Забегая вперед, мы решили, что, тем не менее, следует начать подготовку единого подхода к постепенной отмене ограничений, чтобы обеспечить координацию усилий, когда это возможно, для смягчения текущих мер", - указано в сообщении.

Лидеры ЕС призвали в срочном порядке провести законодательную и техническую работу над совместимыми цифровыми COVID-сертификатами на основе предложения Еврокомиссии.

Лидеры также подтвердили свою приверженность международной солидарности и глобальным усилиям по обеспечению всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19. Они также договорились продолжить создание механизма обмена вакцинами в ЕС, чтобы дополнить и поддержать COVAX в распределении вакцин партнерам по всему миру.

Что было ранее

ЕС запустил приложение с информацией о COVID-19 для путешествий по Европе.