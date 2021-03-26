Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джозеф Байден считает, что американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана до 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации с "Талибаном", пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Цитата

"В мои намерения не входит, чтобы мы оставались там надолго", - сказал Байден.

"Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.

Детали

Отвечая на вопрос о том, будет ли сохраняться американское военное присутствие в Афганистане в 2022 году, американский лидер отметил: "Не могу себе представить, чтобы это было так".

"Мы встречались с нашими союзниками, особенно с теми, кто все еще имеет войска в Афганистане, - и если мы уйдем, мы будем делать это безопасно и упорядочено", - сказал Байден.

Из заявления Байдена видно, что он планирует вывести 2500 американских военнослужащих, оставшихся в стране, почти через 20 лет после того, как президент Джордж Буш-старший приказал вторгнуться в страну и ликвидировать там базу "Аль-Каиды", с которой 11 сентября 2001 года начались теракты, пишет издание.

Но представители Пентагона предупреждают, что войска необходимы для поддержания минимальных сил для сбора разведданных и проведения антитеррористических операций.

Добавим

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.