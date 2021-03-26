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Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джозеф Байден считает, что американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана до 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации с "Талибаном", пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Цитата

"В мои намерения не входит, чтобы мы оставались там надолго", - сказал Байден.

"Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.

Детали

Отвечая на вопрос о том, будет ли сохраняться американское военное присутствие в Афганистане в 2022 году, американский лидер отметил: "Не могу себе представить, чтобы это было так".

"Мы встречались с нашими союзниками, особенно с теми, кто все еще имеет войска в Афганистане, - и если мы уйдем, мы будем делать это безопасно и упорядочено", - сказал Байден.

Из заявления Байдена видно, что он планирует вывести 2500 американских военнослужащих, оставшихся в стране, почти через 20 лет после того, как президент Джордж Буш-старший приказал вторгнуться в страну и ликвидировать там базу "Аль-Каиды", с которой 11 сентября 2001 года начались теракты, пишет издание.

Но представители Пентагона предупреждают, что войска необходимы для поддержания минимальных сил для сбора разведданных и проведения антитеррористических операций.

Добавим

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, военные, Джо Байден
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