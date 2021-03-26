Кулеба: есть основания полагать, что на вакцину Covishield идет целенаправленная информационная атака

КИЕВ. 26 марта. УНН. Против изготовленной в Индии вакцины Covishield от AstraZeneca идет целенаправленная информационная атака в разных странах мира. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield безосновательна, мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины, и в принципе есть основания полагать, что речь идет целенаправленная информационная атака непосредственно, именно на вакцину Covishield, которая происходит в разных странах мира”, — сказал Кулеба.

Детали

Министр поблагодарил коллег из правительства Индии за то, что произошла поставка первой партии вакцины в Украину.

“Мы уже должны были получить и последующие партии, но действительно пока экспорт вакцин Covishield из Индии поставлен на паузу. Не буду прибегать к причинам этого решения, некоторые из них являются публичными, некоторые являются не публичными. Но факт остается фактом, экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину”, — добавил он.

Справка

На этой неделе в СМИ появилась информация до того, что Индия, вероятно, отложит поставки доз вакцин против коронавируса AstraZeneca.