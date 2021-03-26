Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется: Кулеба отреагировал на указ Путина
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 26 марта. УНН. Права законных владельцев на земельные участки во временно оккупированном Крыму будут возобновлены после восстановления суверенитета Украины. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"МИД сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова, с параллельной русификацией Крыма. Уже была подобная попытка в истории российской империи, когда из Крыма вытеснялись под разными предлогами крымские татары. Эти попытки являются заведомо провальными, и это доказано историей", - сказал Кулеба.
"Поэтому, что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется. И все эти акты, принятые Российской Федерацией за годы оккупации, они просто исчезнут в истории. Права законных владельцев на земельные участки будут, безусловно, восстановленные после восстановления суверенитета нашего государства. Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их земли на замену", - добавил министр.
Детали
Глава МИД напомнил, что Украина сразу проинформировала своих партнеров, попросив их также отреагировать на ситуацию.
Европейский Союз позже отреагировал на действия РФ, и он придерживается той же позиции, что и Украина.
"Еще один шаг, который мы делаем - вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму мы добавили в перечень вопросов, которые будут в фокусе Крымской платформы. Сиюминутного решения для этой проблемы нет, но решение будет обязательно найдено и все права будут восстановлены", - добавил министр.
Контекст
С 20 марта вступил в силу указ президента РФ о запрете владеть землей иностранным гражданам во временно оккупированном Крыму. Согласно указу российского президента, ограничения были введены в 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Отметим, что по состоянию на апрель 2020 года, более 11 тыс. земельных участков принадлежали украинцам.
Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать.
Как поступить гражданам Украины, которые владеют имуществом в Крыму
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его изъятия.
Правозащитники отмечают, что всем, кто имеет земли в Крыму, стоит собрать имеющиеся документы и обратиться к украинским правоохранительным органам. В случае, если землевладелец уже обращался в правоохранительные органы Украины об угрозе отчуждения земли до вступления в силу указа Путина, после вынесения постановления российских судов об окончательном отчуждении гражданину надо предоставить это постановление украинским правоохранителям. Это будет служить дополнительным доказательством нарушений прав человека для международных инстанций.
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