Из-за долгов производители тепловой энергии ставят под угрозу отопительный сезон в 15 регионах - "Нафтогаз"

КИЕВ. 26 марта. УНН. Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в 15 регионах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз Украины”.

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“Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов. По состоянию на 25 марта 2021 года, 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). Для предоставления газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Нафтогаз заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ.

“Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 года № 867)”, — отмечают в пресс-службе.

Дополнение

В октябре прошлого года в Нафтогазе сообщали, что в Украине из-за долгов предприятия ТКЭ за газ начало отопительного сезона находилось под угрозой в 24 населенных пунктах.



Напомним, долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года, в первый месяц после повышения тарифов, выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн, или 10%, за месяц. Таким образом, украинцы за месяц прибавили к задолженности за коммуналку больше половины всего прошлогоднего долга.