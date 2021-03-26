Александр Конотопский: Дия City - это абсолютно конкурентоспособная юрисдикция

КИЕВ. 26 марта. УНН. Концепция Действие City предусматривает введение лучших в Европе налоговых условий. Это позволит украинским ІТ-компаниям работать и развиваться дома, а не искать лучших юрисдикций за рубежом. Такое мнение высказал основатель и CEO Ajax Systems Александр Конотопский на пресс-конференции, посвященной презентации доработанного основного законопроекта о Дия City № 4303.

“На сегодняшний день то, что было предложено в рамках Дия City — это лучший режим в Европе с точки зрения налогов. Это абсолютно конкурентоспособная юрисдикция. Это реальная возможность работать у себя дома, никуда не выезжая”, — отметил он.

В то же время Александр Конотопский подчеркнул, что действующая в настоящее время в стране система — неконкурентоспособна. Сегодня во многих странах мира создаются особые условия для ІТ-бизнеса, гораздо выгоднее, чем те, которые действуют в Украине. Кроме этого в стране бизнес часто подвергается притеснениям.

Поэтому, по его словам, также важны нормы, заложенные в Дия City, касательно правовой защиты участников рынка.

“Например, сегодня экспорт Украины составляет около 50 млрд долларов, а объем продаж наушников Airpods — в пределах 15 млрд долларов. Нужно создать талантливым людям условия, чтобы они создавали ценности, других вариантов нет”, — добавил он.

Напомним, Дия — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Сейчас идет активная работа по разработке его законодательной базы.