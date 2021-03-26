Госпотребслужба удалила пост о результатах своей проверки в Эпицентре

КИЕВ. 26 марта. УНН. Госпотребслужба удалила из своего Facebook заявление о том, что половина проверенной продукции “Эпицентра” не соответствует заявленному качеству. Как рассказали УНН в “Эпицентре”, связано это с тем, что Госпотребслужба решила уточнить результаты собственной проверки.

“Госпотребслужба сняла свое информационное сообщение о качестве продукции в "Эпицентр“ со своего сайта и официальной странице в Facebook до уточнения результатов проверки. На данный момент компания ожидает результатов этой проверки”, — сообщили в торговой сети.

Дополнение

9 марта Госпотребслужба заявила о нарушениях в “Эпицентре”. Пост с заявлением ведомства опубликован СМИ 9 марта.

В контексте

После массового уничтожение “краснокнижных” птиц в херсонском заповеднике “Аскания-Нова” отравленным зерном, актуализировался вопрос достоверности лабораторных исследований Госпотребслужбы.

“Назрел вопрос о достоверности результатов лабораторных исследований, которые получают наши производители сельскохозяйственной продукции в системе лабораторий: в Госпродпотребслужбе, в лабораторных центрах Минздрава. Мы часто сталкиваемся с недостоверными результатами. Люди делают дешево анализы, а потом получают большие проблемы”, — заявил заместитель директора госпредприятия “Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины” Александр Кравчук.

Также инцидент поднял вопрос качества питания украинцев и уровень компетентности руководства Госпотребслужбы.

“Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую — ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы”, — отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Справка

Владислава Магалецкая заняла пост главы Госпотребслужбы без конкурса — по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко. Как объяснили в самой Госпотребслужбе, конкурс был отменен в связи "с борьбой против COVID-19".