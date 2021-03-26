За неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек: самому младшему - 31 год

КИЕВ. 26 марта. УНН. За последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

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"Учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса. Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому молодому из них был 31 год. Самым страшим - двум женщинам - по 95 лет" , - сообщил Кличко.

Детали

Также, по словам городского головы, на сегодня в столичных больницах лечатся 4252 больных коронавирусом. 2700 человек - в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1164 больных коронавирусом. Умерли 37 человек.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, - 18,1 тысячи, антирекорд. Госпитализаций за сутки - 4,8 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 326.