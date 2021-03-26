УНН открывает вакансии журналистов

Информационное агентство Украинские национальные новости открывает вакансии журналистов по следующим направлениям: политика, экономика, криминал и ЧП.

Основные требования:

Высшее образование;

Опыт работы от года во всеукраинских СМИ, от двух лет в местных СМИ;

Владение украинским языком в совершенстве;

Навыки в создании новостного контента, эксклюзивных материалов;

Умение логично излагать мнение устно и письменно;

Навыки проведения интервью;

Понимание социально-экономической и политической ситуации в Украине, а также знания политического устройства Украины;

Понимание потребностей аудитории, информационных трендов;

Умение быстро искать, анализировать и обрабатывать информацию, пользуясь не только открытыми источниками, базами данных, реестрами, но и собственными связями;

Ответственное отношение к информации - понимание важности проверки ее достоверности;

Умение быстро принимать решения и самостоятельно определять приоритеты;

Оперативность, навыки работы в условиях информационного потока;

Аккуратность и пунктуальность.

Преимуществами будут владение иностранными языками и опыт работы расследователем. Также приветствуются навыки работы с фото- и видеоматериламы.

Важно! Мы не ищем копипастеров и рерайтеров. Мы ищем журналистов, которые готовы работать прежде всего над созданием авторских текстов.

Основные обязанности:

Создание еклюзивного новостного контента;

Выполнение редакционных заданий, результатом которых будет написание новостей, интервью, комментариев, репортажей или аналитики (как лично вами, так и в соавторстве с коллегами);

Активное участие в тематическом планировании работы редакции: генерация тем и дальнейшая их реализация.

Другие требования к кандидатам и особенности обязанностей зависят от тематического направления в работе журналиста и обсуждаются на собеседовании.

Мы предлагаем работу в ведущем информационном агентстве, что позволит вам всесторонне реализоваться, как профи. От вас мы ожидаем преданность профессии и уважение к читателю.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме присылайте на почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме")

Кандидаты без резюме не рассматриваются.