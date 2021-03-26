Дорогу в центре Киева заливает кипятком

КИЕВ. 26 марта. УНН. На бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливает горячей водой, передает УНН.

Детали

Так, на видео видно, как дорогу на бульваре Дружбы Народов заливает горячая вода и затягивает паром.

Дополнение

В январе прошлого года в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт.



На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу.