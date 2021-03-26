Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
9825

Дорогу в центре Киева заливает кипятком

Дорогу в центре Киева заливает кипятком

КИЕВ. 26 марта. УНН. На бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливает горячей водой, передает УНН.

Детали

Так, на видео видно, как дорогу на бульваре Дружбы Народов заливает горячая вода и затягивает паром.

Дополнение

В январе прошлого года в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт.

На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.