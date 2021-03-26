На основании большого количества тестов на COVID-19 можно принимать правильные решения - эпидемиолог

КИЕВ. 26 марта. УНН. Цель тестирования на COVID-19 заключается не только в подтверждение болезни у человека с симптомами. Широкое диагностирования помогает определить, насколько вирус распространился среди различных групп и всего населения. Только на основе таких данных можно принимать правильные управленческие решения по противоэпидемиологической борьбе. Об этом УНН рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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"Цель лабораторных исследований разная. То, что у нас проводится, - это тестирование людей, обратившихся за медицинской помощью, для того, чтобы подтвердить, есть ли у них возбудитель вируса. Но есть еще другая цель тестирования: с целью мониторинга и скрининга среди так называемых здоровых контингентов для того, чтобы увидеть, насколько у нас существует реальное распространение вируса среди определенных групп населения или даже всего населения", - объясняет врач.

Детали

Эпидемиолог уверена, что именно за счет увеличения объемов тестирования и скрининга даже людей без симптомов, можно получать бесценную информацию для принятия правильных и эффективных управленческих решений.

"На мой взгляд, как врача - эпидемиолога, конечно, нужно увеличивать количество тестирований. На основании этих исследований всегда формируются и правильные управленческие решения. Если мы видим, что среди определенной когорты людей заболеваемость значительна, то именно на эту группу людей нужно направлять свои усилия и улучшать средства защиты", - объяснила Мухарская.

Для скринингов и массовых тестирований, особенно в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации, по словам врача, следует применять антигенное тестирование, которое быстро дает результат и помогает отделить больных от здоровых людей.

Дополнение

Отметим, с помощью сверхчувствительных украинских ИФА-тестов DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можно ежедневно тестировать 1 миллион человек благодаря простоте их выполнения и доступности на уровне любой лаборатории.

Именно эти тесты эксперты рекомендуют применять для диагностики COVID-19 у бессимптомных или контактных лиц, потому что за счет чувствительности они предоставляют корректный результат еще на этапе инкубационного периода - за 7 дней до появления первых симптомов.