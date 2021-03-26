Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8565

Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения - Шкарлет

Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения - Шкарлет

КИЕВ. 26 марта. УНН. Предмет “Основы христианской этики” не может быть обязательным для изучения. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр образования Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Предмет „Основы христианской этики“, о котором так долго идет дискуссия, не может быть обязательным для изучения”, — сказал Шкарлет.

Детали

По словам министра, согласно закону Украины о полном общем среднем образовании, учебное заведение определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов для реализации каждой образовательной области, а также предметы или курсы вариативного образовательного компонента, с учетом образовательных потребностей учащихся, что отображается в учебном плане образовательной программы учебного заведения.

“Именно учебное заведение принимает решение о включении в образовательной программы одного из предметов, например этика, культура добрососедства или иного курса нравственной направленности. Или изучения соответствующих вопросов в рамках интегрированных курсов, например здоровье, безопасность и благополучие”, — сказал он.

Что было раньше

Еще в феврале в Украине разгорелся скандал по поводу того, что МОН якобы предложило сделать обязательным предмет “христианская этика” для учеников пятых-шестых классов.

В 2018 году в МОН заявляли, что курс “Основы христианской этики” является межконфессиональным и преподается в школах только с согласия родителей.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Минобразования
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.