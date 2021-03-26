Таиланд откроет Пхукет для туристов, привитых против COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. Туристы, которые сделали прививки против коронавируса, с 1 июля смогут посетить остров Пхукет в Таиланде без карантина. Об этом пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на комментарий заместителя премьер-министра страны Супаттанапонга Пунмичао, сообщает УНН.

Детали

Туристическая инфраструктура Пхукета по-прежнему способна принимать туристов, отметил он. Планы по открытию острова во многом зависят от распределения вакцины, уточнил глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн. По его словам, почти 467 тыс. жителей Пхукета должны ввести две дозы вакцины до прибытия туристов для достижения коллективного иммунитета.

Чтобы достичь такой цели, первый этап вакцинации должен начаться 15 апреля, а второй - с 15 мая.

Пхукет откроют для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда. Планируется, что всю страну откроют для привитых туристов только в октябре.

После того, как план испытают на территории Пхукета, его планируют распространить на остров Самуи и другие территории, популярные среди туристов.

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Добавим

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Таиланде от начала пандемии обнаружили примерно 29 тыс. случаев COVID-19, умерло 92 человека.